Alika: ütlen ausalt, mina olin Soome poolt

"Ma ütlen ausalt, mina olin ja olen Soome poolt," tunnistas Alika. "Rootsi Loreen on ikkagi selline legendaarne võitja, juba kahekordne siis. Ta on inimene, kellele Eurovisioon hästi sobib. Aga minule isiklikult on ikka Soome kõige rohkem meeldinud."

Alika sõnul oli ka Liverpool Arena saali reaktsioonist näha, et inimesed elasid igati Soomele kaasa.

Oma kaheksanda koha üle oli Alika väga rõõmus: "Mul on uskumatult hea meel, et inimesed kuulasid. Inimesed kuulsid mind. Inimesed hääletasid. See on mulle väga oluline!" Lisaks lubas laulja, et nüüd on aeg hakata valmistama oma debüütplaati, kuna laule, mis tahavad välja tulla, on lihtsalt nii palju.