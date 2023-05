ERM-is saab emadepäeva tähistada nii muuseumis kui ka virtuaalnäitusel

Saabuva emadepäeva puhul on Eesti Rahva Muuseumi kodulehel avatud uus virtuaalnäitus "Emale ja tema päevale mõeldes", mis heidab pilgu emadepäeva postkaartidele. Pühapäev on muuseum täis tegevusi, emadele on sissepääs püsinäitustele prii.

Emadepäeval kell 14 toimub kontsert, kus esinevad puhkpilliorkester Tamme ja Ele Millistferi laulutüdrukud. Kell 12–14 saab osa võtta rätikusidumise õpitoast ning kell 13 toimub koos disainer Kaire Taliga tuur näitusele "Sõnumid kolmnurgas. Näitus Eesti XX sajandi suveniirrätikutest". Lastele toimub samal näitusel fotojaht.

Vastavatud virtuaalnäitus ERM-i kodulehel näitab emadepäevale pühendatud postkaarte. Näituse koostaja, ERM-i produtsent Eve Aabi sõnul selgus näitust koostama asudes, et emale pühendatud postkaarte on oodatust vähem: "Aga kui järele mõelda, siis pole selles midagi imekspandavat. Emadepäev on ju nii isiklik: lapsed kingivad emale lilli, kallistavad teda. ERM-i arhiivikogus on lisaks trükikojas trükitud temaatilistele postkaartidele ka laste enda hoole ja armastusega meisterdatud-joonistatud kaarte koos heade soovidega emale. Emale on võimalik mitmel moel rõõmu valmistada, teinekord piisab ka heast sõnast."

Virtuaalnäitus on vaatamiseks väljas siin.