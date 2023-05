Loodusmuuseum kutsub emadepäeva veetma teraapiakoerte seltsis

"Tänavune emadepäev on Eesti Loodusmuuseumis eriline. Nimelt ootame emasid koos peredega osa võtma spetsiaalselt emadepäevaks loodud loomaemade ja loomalaste programmist. Kirsiks tordil on meil külas teraapiakoerad. Nende perenaised tutvustavad lemmikute hingeelu ja lemmiklooma pidamise eripärasid," tutvustas emadepäeva programmi muuseumi direktor Heidi Jõks.

"Suur osa meie tööst on suunatud selle, et arendada meie järelkasvus empaatiat ja õpetada lastele ja noortele lemmikloomapidamise häid tavasid ning anda teadmisi loodusest. Pakkudes võimalust kohtuda koertega viisil, mis on meeldiv kõikidele suhtluspooltele, muudame kogukonda teadlikumaks, turvalisemaks ja hoolivamaks. Ja et koolide õppekavades veel vastavaid aineid ei pakuta, on Loodusmuuseum suurepärane koht, kus selliseid kontakte luua ja teadmisi omandada," rääkis Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu kõneisik Maarja Tali.

Perehommiku kava:

Kell 10 uuritakse koos juhendajaga, mis elu elavad loomalapsed, saab teada, kuidas loomaemad oma järelkasvu eest hoolitsevad ja tehakse tutvust erinevate loomadega.

Kell 11–11.45 õpetavad Riina Lõhmus ja kuldne retriiver Norman, kuidas olla koerale väga hea sõber. Saadakse teada, mida koer vajab, et olla rõõmus ja kuidas tema keelest paremini aru saada.

Kell 12–12.45 räägivad ja näitavad Karin Leet ja labradori retriiver Sani, kuidas koerad õpivad ja milliseid mänge on tore koos mängida.