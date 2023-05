Janika Tänak võitlusest rinnavähiga: kõige raskem on emotsionaalne pool

Tänak tunnistas, et teekond pole olnud lihtne. "Kõige raskem selle juures on ikkagi see emotsionaalne pool. Just see, kui sul on pere ja lähedased inimesed.

Ma olen nii palju mõelnud, et ma olen tänulik, et meie perest juhtus see just minuga. Arvan, et ma ei suudaks seda üle elada, kui see oleks minu lähedase inimesega," jagas Janika oma mõtteid.

Haiguse avastas naine ise juhuslikult diivanil raamatut lugedes, kui tundis rinnas väikest hernetera suurust kõva tükki. "Helistasin oma perearstile ja ütlesin, et mingisugune imelik asi, äkki peaksin näitama tulema," meenutas ta möödunud aasta jaanuari, millest kõik alguse sai. Edasi tehti mitu biopsiat ja siis juba operatsioon.

"Kui ma tegelikult juba peale operatsiooni arvasin, et nüüd hakkab elu tagasi tulema, haavad paranevad ja kõik on hästi, siis tuli hoopis selline diagnoos," meenutas Janika, kuidas sai teada haiguse agressiivsest vormist.

