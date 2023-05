Lil Durk ja J. Cole avaldasid ühise videosingli "All My Life"

USA räpparid Lil Durk ja J. Cole avaldasid ühise singli "All My Life" koos muusikavideoga, mille režissöör on Steve Cannon.

Singel "All My Life" saab olema Lil Durki varsti ilmuval stuudioalbumil "Almost Healed". Album tuleb välja 26. mail.

Lil Durki seni värskeim heliplaat "7220" ilmus möödunud aastal. Kokku on räpparil ilmunud seitse stuudioalbumit. Räppar oli nomineeritud ka eelmise aasta Ameerika muusikaauhindadel parimaks meessoost hiphopartistiks.

J. Cole'il on tulnud välja aga kuus stuudioalbumit ning tema seni värskeim koostöösingel "On The Streets" ilmus paar kuud tagasi BTS-i räppari J-Hope'iga.