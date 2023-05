Mia Alikast: ta on inimene, kes tahab kogu aeg paremaks saada

Mia võttis tänavu Eesti Laulult osa, jõudes ka finaali, ning meenutas, et võistlusperiood tõi temas ebakindlusi esile. "Ma ise mõtlesin, et mida keegi teine minust mõelda võis ehk väljamõeldud probleemid: kas ma olen ikka piisavalt ilus, kas ma laulan piisavalt hästi," tõi ta näiteid oma toonastest mõttekäikudest.

"Ma jäin lapsega magama, aga ma vaatasin järgi," muigas Mia vastuseks küsimusele, kas ta neljapäeva õhtul Alika etteastet Eurovisioonil vaatas. "Väga super. Ma juba Eesti Laulu ajal vaatasin, et ta läks iga korraga paremaks," rääkis laulja. "Ta on inimene, kes pöörab igale väiksele detailile tähelepanu ja tahab kogu aeg paremaks saada."

Mia töötab igapäevaselt kiropraktikuna. "Paljud küsivad, et mis vahe on füsioterapeudil ja kiropraktikul – füsioterapeut keskendub rohkem lihaspingetele ja kiropraktik liigeste pingetele, mille korrigeerimisel ka lihaspinged enamasti leevenduvad."

"Klassika on alaseljavalu," sõnas Mia, millise probleemiga tema kui kiropraktiku poole tihti pöördutakse. Tema sõnul tuleb probleem vähesest liikumisest.

"Teaduslikult ei ole ühtegi uuringut, mis ütleks, et see on halb," rääkis ta liigeste tahtlikust ragistamisest. "Seda ei ole uuritud, sest see võib-olla ei ole nii tähtis teema."