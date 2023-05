Elina Nechayeva: Eurovisiooni teine poolfinaal oli kõrvale sõbralikum

Nechayeva sõnul läks Alikal poolfinaalis suurepäraselt. "Ma olin nii uhke Alika üle. Ta esines nii hästi ja nii ägeda energiaga. Kõik oli filigraanselt esitatud," rõõmustas ta.

Seda, mis rahva südame Eurovisioonil võidab, on tema sõnul raske ette näha. "Mõnikord võidab sõu, mõnikord bizarre," märkis ta. "Mulle isiklikult meeldib kuulata ja vaadata neid artiste, kes oskavad väga hästi laulda ja kellel on väga hea laul."

Laulja tõdes, et kuigi Eurovisioon on lauluvõistlus, ei ole just kõik osalejad alati suurepärased lauljad. Sellist olukorda aitaks tema sõnul parandada see, kui igas riigis eelneks Eurovisioonile Eesti Laulu moodi valimissüsteem.

"Siis võib-olla juhtuks seda vähem," arutles Nechayeva. "Aga ma olen märganud ka seda, et tihtilugu inimesed nagu ei saa aru ja ei kuule. See on tõesti nii ettearvamatu," lisas ta.

Laulja sõnul oli sel aastal Eurovisiooni teine poolfinaal kuulajasõbralikum. "Oli palju rohkem neid lauljaid, kes oskasid laulda. /--/ Mina lauljana hindan isiklikult seda professionaalset häälekasutust," lausus ta.