Eesti esineb Eurovisiooni finaali esimeses pooles

Eesti astub Eurovisiooni finaalis lavale 12. ning pärast Eestit vallutab eurolava suurfavoriit Soome.

1. Austria, Teya & Salena "Who The Hell Is Edgar?"

2. Portugal, Mimicat "Ai Coraçao"

3. Switzerland, Remo Forrer "Watergun"

4. Poland, Blanka "Solo"

5. Serbia, Luke Black "Samo Mi Se Spava"

6. France, La Zarra "Évidemment"

7. Cyprus, Andrew Lambrou "Break A Broken Heart"

8. Spain, Blanca Paloma "Eaea"

9. Sweden, Loreen "Tattoo"

10. Albania, Albina & Familja Kelmendi "Duje"

11. Italy, Marco Mengoni "Due Vite"

12. Estonia, Alika "Bridges"

13. Finland, Käärijä "Cha Cha Cha"

14. Czechia, Vesna "My Sister's Crown"

15. Australia, Voyager "Promise"

16. Belgium, Gustaph "Because Of You"

17. Armenia, Brunette "Future Lover"

18. Moldova, Pasha Parfeni "Soarele si Luna"

19. Ukraine, Tvorchi "Heart of Steel"

20. Norway, Alessandra "Queen of Kings"

21. Germany, Lord of the Lost "Blood & Glitter"

22. Lithuania, Monika Linkyte "Stay"

23. Israel, Noa Kirel "Unicorn"

24. Slovenia, Joker Out "Carpe Diem"

25. Croatia, Let 3 "Mama ŠČ!"

26. United Kingdom, Mae Muller "I Wrote A Song"