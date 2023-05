Alika paar tundi enne Eurovisiooni lavale astumist: ma olen täiesti valmis

Laulja kinnitas, et kõik on sujunud väga hästi. "Mõned tunnid on jäänud ja ma olen täiesti valmis," kinnitas ta.

Liverpoolis toimuv on lauljat positiivselt üllatanud, sest esialgu arvas ta, et Eurovisiooniga kaasneb väga palju väsitavat möllu. "Kuigi meil on ikka hästi-hästi tihedad päevad ja see on arusaadav, see käibki asja juurde, on õnneks ka aega selleks, et lihtsalt voodis lamada ja filmi vaadata või siis delegatsiooniga sööma minna," märkis ta.

Selleks, et kogemusest maksimumi võtta, on Alika võtnud hoiaku igat hetke nautida. "Et mitte pärast kahetseda, et jonnisin kogu aeg ja kogu aeg oli halb tuju, sest mingi detail oli halb. Ma proovin ikka vaadata üldist pilti ja seda hetke nautida."

Kuigi päevad on olnud sündmusterohked, on Alika hääl ja tervis koormusele hästi vastu pidanud. "Ma olen tegelikult väga õnnelik, et ma olen sada protsenti terve, sest see on väga oluline mitte ainult füüsilisele, vaid ka mentaalsele tervisele. Tunnen ennast väga hästi," sõnas ta.

Paar tundi enne lavale astumist polnud lauljale veel närv sisse tulnud. "Siin ei ole sellist aega, et närvitseda," täheldas ta. "Pigem on kuidagi mõnus olla, mis on tegelikult väga hea."