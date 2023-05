Tallinna loomaaia Tiigrioru ehitus jõudis sarikapeoni

Tiigrioru näol on tegu valdavalt maastikuarhitektuurse lahendusega, kuhu luuakse loomaaia asukatele võimalikult looduslähedane keskkond ja mis on oma mastaabilt erakordne ka Euroopas. Sinna rajatakse peamiselt välialad amuuri tiigrile, kuid plaanis on näidata ka teisi Kaug-Ida liike – leopardi, punahunti, punapandat ja kährikut.

"Me kaitseme ainult seda, mida armastame ja austame. Kuid selleks, et armastus ja austus tekiks, peame esmalt seda loomaliiki mõistma. Mõistmine omakorda saab tekkida selle vastu, mida oleme isiklikult kogenud või mida meile õpetatakse. Tiigriorg loob loomaaia külastajale võimaluse tiigri kui ohustatud liigi ja tema elukeskkonna mõistmiseks, tundma õppimiseks ja kogemiseks," rääkis Tallinna loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane. "Lisaks on Tallinna loomaaial rahvusvaheline roll tiigri kui liigi säilitamisel Euroopa loomaaedades, tagamaks kindlustusliigid, keda saab vajadusel kasutada loodusesse tagasi asustamiseks."

Loomade heaolutingimused paranevad Tiigriorus hüppeliselt, alustades territooriumi ulatusest ja lõpetades elukeskkonna rikastamiseks mõeldud rajatistega. Loomad saavad ronida kaljusid meenutavatel müüridel, küttida toitu söödatrossidelt ja liikuda mööda tunneleid. Ehitatakse ka uued loomade hoiuhooned ja lisaaedikud juhuks, kui tiigripere peaks kasvama. Külastajatele tehakse oru elanike mugavamaks vaatlemiseks vaatlusvarjualused ja -tunnel ning peatselt avatava vihmametsa ekspositsioonihoone kohvikus saab tiigrit uudistada läbi akna.

Ehitustööde maksumus koos käibemaksuga on ligi 6,46 miljonit eurot. Kompleksi valmimise tähtaeg on detsembris 2023. Seejärel hooned sisustatakse ning asustatakse neljajalgsete elanikega. Tiigriorg avatakse pärast seda, kui loomad on jõudnud oma uue koduga kohaneda.