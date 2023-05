Ilmus treiler filmist "Flamin' Hot"

"Flamin' Hoti" näol on tegemist esimese filmiga, mille režissöör Longoria on. Varasemalt on ta lavastanud telesarju, nagu näiteks "Jane the Virgin" ja "Black-ish". Oma näitlejadebüüdi tegi Longoria aga 1999. aastal.

Uue filmi peaosas astub üles Jesse Garcia (Richard Montañez) ning linateoses mängivad veel Tony Shalhoub, Annie Gonzalez, Emilio Rivera, Dennis Haysbert jt.

"Flamin' Hot" räägib oletatava päritoluloo kõige kuulsamast Cheetose maitsest, mis eales valmistatud on. Toote idee saab alguse Garcia kehastatud tegelaskujust Montañezest, kes tõuseb tehasetöötajast turundusjuhiks, aidates populariseerida Chteetoseid latiinode seas.