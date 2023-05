Laura meenutas Eurovisioonil Eesti esindamist: kõik on detailideni läbi mõeldud

"Vaatamata kõikidele viperustele tuleb endast ikkagi positiivset emotsiooni edasi anda," soovitas Laura tänavusele Eesti Eurovisiooni esindajale Alikale, kes astub lavale 11. mail. Laura ise on osalenud Eurovisioonil kaks korda: 2017. aastal koos Koit Toomega (looga "Verona") ning 2005. aastal koos tüdrukutebändiga Suntribe (looga "Let's Get Loud").

Laura lausus, et Eurovisioonil esinedes on kõige tähtsam pidada meeles kaameratööd, sest tegemist on eelkõige ikkagi telesaatega. "Millise sõna sa kaamerasse suunad ja kas sa teed seda naeratusega või sa teed seda veidi kurvema ilmega, et kogu see asi on 100 protsenti filigraanselt läbi mõeldud."

Laura esitas "Terevisioonis" ka oma uut lugu "Lilled jäävadki sulle". "Sõnadega oli küll alguses nii, et mõtlesime otsida mõne Eesti professionaalse laulukirjutaja, aga kellelgi ei olnud aega ja siis mõtlesime, et proovime siis ise," muigas ta.