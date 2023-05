Alika enne Eurovisiooni: lülitage end kolmeks minutiks välja ja olge minuga

"Inimesi on väga palju, eurofänne on väga palju ja kõik naudivad Eurovisiooni aega ja naudivad ka Liverpooli," vahendas Alika melu Suurbritanniast.

Lauljatar ütles, et ta on Liverpoolis andnud juba hulgaliselt intervjuusid, käinud paaril ekskursioonil ja kohtunud ka Eesti suursaadikuga. "Pressi siin ikka jagub. Ja meil oli ka Nordic Party ehk põhjamaade pidu, kus kõik põhjamaade esindajad laulsid, mina kaasa arvatud."

Alika sõnul ei ole tal lavanärviga suurt probleemi, kuigi väike ootusärevus on ikkagi sees. "Mul on erinevad harjutused, kuidas seda vähendada," sõnas ta, viidates harjutustele, mida tema lauluõpetaja Ithaka Maria on soovitanud. "Raputan lihtsalt keha: õlgu, põlvi ... terve keha, kindlasti ka pead," kirjeldas ta. "Ja hingamine ka – toe leidmine."

Ka üksinda laval laulmine ei tekita Alikas hirmu. "See pigem aitab mul ühilduda lauluga."

"Ma hoian kõige hoian pöialt meie naabritele ehk Käärijäle – see lugu on ikkagi midagi muud ja lava-show toimib väga hästi," rääkis ta.

"Kõige olulisem oleks mulle see, kui inimesed, kes vaatavad või kuulavad mu esinemist, saaksid kolmeks minutiks – mis tegelikult on väga lühike aeg pikas perspektiivis – ennast kõikidest teistest ümbritsevatest asjadest välja lülitada ja olla minuga n-ö metafooriliselt samas ruumis," tegi Alika üleskutse.