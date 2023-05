Täna selguvad viimased Eurovisiooni finalistid

Alikat kuuleb laulmas neljanda esinejana.

Teise poolfinaali esinemisjärjekord

1. Taani, Reiley "Breaking My Heart"

2. Armeenia, Brunette "Future Lover"

3. Rumeenia, Theodor Andrei "D.G.T. (Off and On)"

4. Eesti, Alika "Bridges"

5. Belgia, Gustaph "Because Of You"

6. Küpros, Andrew Lambrou "Break A Broken Heart"

7. Island, Diljá "Power"

8. Kreeka, Victor Vernicos "What They Say"

9. Poola, Blanka "Solo"

10. Sloveenia, Joker Out "Carpe Diem"

11. Gruusia, Iru "Echo"

12. San Marino, Piqued Jacks "Like An Animal"

13. Austria, Teya & Salena "Who The Hell Is Edgar?"

14. Albaania, Albina & Familja Kelmendi "Duje"

15. Leedu, Monika Linkyte "Stay"

16. Austraalia, Voyager "Promise"

Poolfinaali otseülekanne algab kell 22 ERR-i portaalis ja Eurovisiooni erilehel, telekanalites ETV ja ETV+ ning eesti viipekeelse tõlkega Jupiteris.

Eurovisiooni finaal leiab aset laupäeval, 13. mail.