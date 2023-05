Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid, Eesti pääses edasi

Teisest poolfinaalist pääsesid veel finaali Albaania, Küpros, Belgia, Austria, Leedu, Poola, Austraalia, Armeenia ja Sloveenia.

Esimesest poolfinaalist tagasid endale pääsu finaali Horvaatia, Moldova, Šveits, Soome, Tšehhi, Iisrael, Portugal, Rootsi, Serbia ja Norra. Lisaks pääsesid otse finaali Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Ukraina ja Ühendkuningriik.

Eurovisiooni finaal leiab aset laupäeval, 13. mail.

Teises poolfinaalis astusid üles:

1. Taani, Reiley "Breaking My Heart"

2. Armeenia, Brunette "Future Lover"

3. Rumeenia, Theodor Andrei "D.G.T. (Off and On)"

4. Eesti, Alika "Bridges"

5. Belgia, Gustaph "Because Of You"

6. Küpros, Andrew Lambrou "Break A Broken Heart"

7. Island, Diljá "Power"

8. Kreeka, Victor Vernicos "What They Say"

9. Poola, Blanka "Solo"

10. Sloveenia, Joker Out "Carpe Diem"

11. Gruusia, Iru "Echo"

12. San Marino, Piqued Jacks "Like An Animal"

13. Austria, Teya & Salena "Who The Hell Is Edgar?"

14. Albaania, Albina & Familja Kelmendi "Duje"

15. Leedu, Monika Linkyte "Stay"

16. Austraalia, Voyager "Promise"