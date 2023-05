Lana Del Ray singlile "Candy Necklace" ilmus muusikavideo

Del Ray värske koostöösingel pärineb tema märtsi lõpus ilmunud üheksandalt stuudioalbumilt "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd". Tegemist on uue albumi esimese videosingliga.

Äsjailmunud must-valge muusikavideo režissöör Rich Lee ning selles saab näha Del Rayd kehastumas vanadeks Hollywoodi iidoliteks, nende hulgas ka Marilyn Monroeks.

Albumi "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" produtseerisid Drew Erickson ja Zach Dawes.