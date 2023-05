Käärijä: tahan olla Soome kõige kõvem live-artist

Tänavuse Eurovisiooni suurfavoriidi kingadesse astunud Käärijä sõnas "Ringvaatele" antud intervjuus, et tema soov on olla Soome kõige kõvem live-artist.

Eurovisiooniga puutus Käärijä kokku juba lapsenda. "Kui ma oli väike, vaatasin Eurovisiooni koos sõprade või perega," sõnas ta ning lisas, et eriti eredalt jäi talle meelde see, kui Soome 2006. aastal Eurovisiooni võitis.

Mõte Eurovisioonile proovida sündis räpparil paar aastat taga. "Siis sündis "Cha Cha Cha" laul ja oli otsekohe selge, et kui üldse, siis selle lauluga. Et kui juba sellega ei saa, siis las olla," meenutas ta.

Muusik selgitas, et laulu peakirjaga sooviti taotuslikult inimeste ootuseid rikkuda. "Me tahtsimegi teatud mõttes tekitada inimestes seda tunnet, et kui laul on "Cha Cha Cha", siis peaks kõlama tša-tša-tšaa muusika. Me tahtsimegi seda ootust rikkuda ja üllatust pakkuda," pajatas ta.

Soome võit avaks Käärijä sõnul talle palju uusi uksi. "Lahe ongi see, kui ei tea, mis uksi see avab, sest iga päev juhtub midagi uut. Juba Eurovisioonile tulek avas uue ukse. Kui võit peaks tulema, siis ma ei tea, mis juhtuda võib, aga põnev on oodata ja selle poole pürgida."

Eelkõige loodab artist, et tema karjäär muusikuna kestab veel pikka aega. "Ma olen muusikat kümme aastat kirjutanud ja saan sellest nüüd kasu," märkis ta ning lisas, et samuti soovib ta palju uut muusikat kirjutada. "Ma tahan olla Soome kõige kõvem live-esineja ja töötan selle nimel, et see juhtuks."

Soomlane rääkis, et suur Eesti fänn ning külastab oma lõunanaabreid ikka igal aastal. Eriti meeldib talle Pärnu. "See on minu arust üks toredamaid kohti. Ma olen seal kolm-neli korda käinud. Väga lahe koht. Kavatsen ka edaspidi minna, kui võimalusi ja aega tekib. Mulle meeldib teie maa väga," sõnas Eurovisiooni suurfavoriit.