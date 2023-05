"Õnne 13" stsenarist: kõrvaltegelastest olulisem on Alma ja Laine elu ära täita

Möödunud laupäeval oli ETV eetris "Õnne 13" 30. hooaja viimane osa. "Vikerhommikus" käis sarja tulevikust rääkimas stsenarist Andra Teede, kes sõnas, et uutest kõrvaltegelastest on olulisim see, et Alma ja Laine elus oleks piisavalt kärtsu ja mürtsu.

Aprillis lahkus meie seast näitleja Väino Aren, kes kehastas "Õnnes" Laine abikaasat Kristjanit. Teede rääkis, et alates Kaljo Kiisa surmast on "Õnnes" traditsioon, et kui näitleja sureb, sureb ka tegelane, keda ta kehastas. "Seda ju juhtub kõigis peredes," põhjendas ta. "Me leiname teda väga austusväärselt ja kindlasti räägime sellest. Me ei tee seda, et me lihtsalt kaotame ta ära."

Uue hooaja esimene osa on Teedel juba valmis kirjutatud. "Seal on see Krissu leinamine sees," lausus ta. "Mõnes mõttes see Krissu surm ei ole kole surm – ikka omade keskel ja kõrges eas."

Teede sõnas, et kuigi alati tuleb "Õnnesse" tegelasi ka juurde, siis viimase kümne aastaga, mil ta sarja stsenarist olnud on, on väga paljud kõrvaltegelased ka välja kirjutatud. "Seda ansamblit tasub ikkagi tihedamana hoida ja neile tegelastele, kes on, leiutada paremaid lugusid ja paremaid sündmusi," selgitas ta.

"Iga hooaja suurim väljakutse pole minu jaoks see, milliseid uusi näitlejaid tuua, vaid see, et Almal oleks ka kõik need aastad hiljem elus kärtsu ja mürtsu, mitte keskenduma uutele ja Alma istub kuskil nurgas. Kõige tähtsam on Alma ja Laine elud ära täita ja siis vaadata, kes neid toetada saavad," sõnas Teede.