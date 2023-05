"Mardikamahla" järjefilmis astub üles Jenna Ortega

Värske filmi "Mardikamahl 2" süžeed ei ole veel avalikustatud, ent on teada, et linatoeses astuvad uuesti üles Michael Keaton (Beetlejuice) ja Winona Ryder (Lydia Deetz) ning täiendavates rollides Jenna Ortega (Deetzi tütar) ja Justin Theroux, kelle roll on veel selgumisel.

Tim Burtoni "Mardikamahl" räägib loo surnud paarikesest, kes oma endises kodus uusi elanikke kummitava hakkavad, sealjuures paludes abi ka eksortsismi valdavalt kummituselt Bettlejuice'ilt.

"Mardikamahl 2" esilinastub kinodes 6. oktoobril 2024. aastal ning linateost hakatakse üles võtma tänavu 10. mail Londonis.