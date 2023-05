Rahula kiitis Eurovisiooni korraldust: keegi ei tõsta oma ego olulisemaks

Rahula sõnul on kõik Alika lavaproovid hästi läinud. "Klaver on kohal ja klaver on hääles," märkis ta ning lisas, et tegelikult on kõikide artistide proovid tänu professionaalsele korraldusele väga hästi sujunud.

"BBC produktsioon on lihtsalt nii hea, nagu päriselt. Pole üheltki delegatsioonilt ja inimeselt kuulnud, et midagi oleks halvasti. See on väga hästi korraldatud," kiitis ta.

Eriti tõi Eesti Laulu peaprodutsent välja tänavuse Eurovisiooni korraldusmeeskonna kiiruse ja efektiivsuse, millega delegatsioonide soovitud muudatusi läbi viiakse.

"Keegi ei tõsta oma ego olulisemaks ehk režissöör ei taha teha, et see on tema saade ja lennutada oma ideid, vaid tiimide nõuandeid ja soove võetakse kuulda ja nendega ei vaielda," selgitas ta. "See on tõesti väga hästi tehtud üritus."

Kuigi Eestit esindava Alika lavasõus suuri muudatusi pole läbi viidud, on Rahula sõnul oluline rõhk just detailidel. Näiteks on oluline paika panna kaameraplaanid ja kaamerate liikumiskiirused.

Kolmapäeval on Alikal plaanis kaks lavaproovi: esimene on tavapärane proov ning teine on suur läbimäng publikuga, mida hindab ka žürii. Kui kõik läheb neljapäeva õhtul plaanipäraselt, siis žürii hinded riikide edasipääsu siiski ei otsusta, sest need lähevad käiku juhul, kui publiku hääled miskipärast tehnilistel põhjustel läbi ei lähe. "See on täna esimene suur päev homseks," lausus Rahula.

Teistest artistidest meeldib Rahulale Soome lugu. "See on siuke minu tüüpi huumor," märkis ta. "Mulle meeldib see rohkem kui Rootsi lugu."

Kuigi Rahula esimest poolfinaali saalist ei vaadanud, sai ta infot, et publikus oli Soome etteaste ajal täielik möll lahti läinud. "Kui saal peaks otsustama, siis selle kisa järgi oleks Soome kindel võitja," sõnas ta, kuid lisas, et saalis toimuva järgi ei tasu siiski võitjat kohe paika panna.

"Eelmine aasta oli samamoodi Hispaaniaga – kui Hispaania esines, siis põhimõtteliselt polnud midagi kuulda, sest niimoodi röögiti. Aga nagu te näete, siis see tõde on kuskil mujal."