Sum 41 lõpetab tegevuse

Sum 41 on tegutsenud alates aastast 1996 – 27 aasta jooksul on bänd avaldanud seitse stuudioalbumit ja kolm live-albumit. Nädala alguses teatas aga bänd sotsiaalmeedias, et pärast uue täispika albumi "Heaven :x: Hell" ilmumist ja eelseisva turnee viimast kontserti lõpetavad nad tegevuse. Sum 41 viimane kontsert leiab aset 22. oktoobril Las Vegases.

"Jääme alati tänulikuks oma vanematele ja ka uumatele fännidele, kes on meid igati toetanud," kirjutas bänd ametlikus avalduses. "Loodame teid näha oma kontsertidel ning ootame elevusega, mida tulevikul meile pakkuda on."

Sum 41 sai ülemaailmselt tuntuks 2001. aastal, kui nende hittlugu "Fat Lip" välja tuli. Bändi hittide hulka kuuluvad veel sellised lood nagu "Pieces", "Still Waiting", "In Too Deep" ja "The Hell Song".