Galeriid: Koolitantsu festivali lõppkontserdid Ugala teatris

Jaanuari lõpust aprilli keskpaigani toimusid üle Eesti teatri-, kontserdi- ja kultuurimajades maakondlikud ja piirkondlikud tantsupäevad, kus kohtusid tantsijad, tantsuõpetajad ning tantsupublik üle Eesti.

Lõppkontsert pakkus assortiid eesti tantsuhuvihariduse aastast 2023 kunstilise tiimi pilgu läbi. Lavale astuvate tantsude valiku tegi piirkondlikel tantsupäevadel festivali kunstiline tiim koosseisus Tallinna muusika- ja balletikooli MUBA balleti loovjuht ja koreograaf Teet Kask ning koreograaf ja tantsuõpetaja Eliisa Sirelpuu. Neid abistas ka Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortest tantsijatest koosnev ja tantsuanalüüsi koolituse läbinud žürii.

"Kus mujal kui Koolitantsul saavad kokku meie tantsukogukonna tegijad, kes loovad lastele ja noortele võimalusi tegeleda tantsukunsti ja tantsuharidusega." lausus Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein. "Lõppkontserte vaadates on mul siiralt hea meel, et meie teatri- ja kontserdimajade lavadele on taaskord jõudnud väga palju suurepäraseid tantse. Tantse, mil lavalt paistab tervik selle sõna kõige paremas tähenduses. Tantsuõpetajate ja -õpilaste koostöös valminud tantsudes on sügavust ja sisu, tantsijad on oma võimete kohaselt hästi ette valmistatud, tantsumõtted viimistletud ja nauditavad jälgida."

Festivali kunstiline juht Teet Kask ütles, et tants ei ole lihtsalt liikumine vaid maailmaga suhestumise viis. "Võime julgelt öelda, et seal, kus lõpeb sõna, algab tants. Tantsuga me avardame oma silmaringi ja hingeelu. Tantsul on ka see unikaalne eripära, et sellega on võimalik lahendada muresid ning tunnetada elu püsiväärtusi," lisas Kask.

"Me väga loodame, et nii mõnigi tantsuhing leiab Koolitantsult tee ka professionaalse tantsu suunas, milleks on meil Eestis olemas suurepärased maailmatasemel võimalused," võttis lõppkontserdid kokku Koolitants 2023 teine kunstiline juht Eliisa Sirelpuu.

Lõppkontsertidel astusid üles ka noortest andekatest tantsijatest koosnev Koolitantsu Kompanii, muusik Säm ja bänd koosseisus Kristjan Luik, Mart Nõmm ja Henri Erik Tammai, kes esitasid katkendeid 2022. aastal etendunud tantsulavastusest "Udus või ilmsi". Lavale astusid ka Šotimaa rahvusliku noorte tantsukompanii tantsijad lavastusega "The Art of Falling" ehk "Kukkumise kunst".

Koolitantsu kontserte juhtis laulja ja laulukirjutaja Kelly Vask.

Järgmine festivaliaasta on Koolitantsule juba 30. Hooaeg algab üleriigilise Koolitantsu Kompanii ja Šotimaa rahvusliku noorte tantsukompanii koostöös valminud lühilavastuste etendustega Edinburgh'is toimuval Fringe festivalil.