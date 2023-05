Moelooja moeetenduste apsakatest: juhused võivad tunduda trendidena

Moeloojad Aldo Järvsoo ja Ketlin Bachmann rääkisid "Terevisioonis" apsakatest, mis on nende moeetenduste lava taga aset on leidnud.

"See on nagu võistlusspordiala – see tempo ja kontsentreeritus, mis seal on, on uskumatu," kommenteeris Bachmann, mis toimub tavaliselt ühe moeetenduse lava taga.

"Inimesed, kes laval säravad, peavad 15 sekundiga panema endale täiesti võõrad riided selga, nende kingad on kadunud, nende riided on kadunud ... " vahendas Bachmann lõbusalt. "Ja see kõik kuidagi laheneb ära."

Järvsoo lisas, et suurtele moe-show'dele on vaja palju modelle kaasata, kuna lava on lihtsalt niivõrd pikk. "See tähendab seda, et tagaruumis võib olla järsku korraga 25 paljast inimest, kes ei mäleta, mis nende nimigi on ja ka mina vaatan otsa ja ei mäleta nende nimesid," muigas ta.

Bachmann tunnistas, et nii mõnigi kord paneb modell endale kogemata teisele modellile mõeldud riided selga ja läheb nendega lavale. Veel tõi ta näiteks, et ühel moeetendusel läks modell aja puuduse tõttu kogemata kahe kinda asemel ühe kindaga lavale. "Ja lõpuks laval mõjus see nii hästi, et hiljem paar sõpra-tuttavat ütlesid, et tead, täitsa huvitav oli see ühe kinda kandmine, et kahega ongi ju palav. Lähed üritusele ja paned ühe kinda kätte!" kirjeldas Järvsoo.

"Ükskord oli üks show, kus oli väga pika vedikuga kleit / .../ ja selle kleidi alt tuli järjest esemeid välja," rääkis Järvsoo ühest meeldejäävaimast apsakat oma moe-show'l. "Paar Coca Cola pudelit ja kõik, mis üldse oli võimalik tagaruumist kaasa võtta, jäi kuidagi selle kleidi alla."

"Võib olla, et paljud asjad, millest mõeldakse, et need on uued trendid, on ikkagi juhused," naeris Bachmann.

"Meie ei lähe mitte kunagi närvi – me teeme seda rõõmuga," kinnitas Järvsoo, et apsakate peale nemad Bachmanniga ei ärritu. "See kõik käib asja juurde," oli ka Bachmann nõus.

Järvsoo sõnul on moeetenduse põhiline eesmärk pakkuda elamust. "Kahjuks jäävad moeetendused meile ikkagi meelde väikeste naljakate detailidega."

10. mail toimub Kruiisiterminalis moeetendus "Trinity", mis seob ühtseks tervikuks kolme Eesti moekunstniku Aldo Järvsoo, Ketlin Bachmanni ja Riina Põldroosi värsked kevadkollektsioonid.