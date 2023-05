Eurolaulja Loreen: "Tattoo" on küpsem kui "Euphoria"

Loreen esindab Rootsit Eurovisioonil juba teist korda. 2012. aastal võitis ta lauluvõistluse oma hittlooga "Euphoria" ning 9. mail astub ta üles Eurovisiooni esimeses poolfinaalis looga "Tattoo". Loreen tõdes, et tema mõlemad eurolaulud on küll veidi sarnased, ent peab tänavust lugu palju küpsemaks.

"See on tegelikult väga vaimne protsess," vastas Loreen küsimusele, kuidas luua väga hea lugu. "Minu laulukirjutajad saatsid laulu mulle meiliga ja kui ma kuulasin seda, see oli toona demo, siis tekkis koheselt side," kirjeldas ta. "Peaaegu nagu armumine inimesesse, keda näed."

Loreen sõnas, et ta salvestas "Tattoo" vaid umbes tunni kuni kahega ära. "Minu element on hääl," rääkis Loreen, mis tema jaoks on loos kõige tähtamad osad. "Trummid on ka väga tähtsad. Bass samuti."

Eurovisioonifännid on tõdenud, et Loreeni tänavune võistluslugu "Tattoo" on sarnane tema 2012. aasta võidulooga "Euphoria". "Nad on tõesti pisut sarnased," tunnistas Loreen. ""Tattoo" on küpsem," lisas ta. ""Euphoria" oli lapsuke."

Loreen sõnas, et "Tattoo" lava-show's tahtis ta portreerida looduselemente: liiva, taevast, päikest ja õhku ning isegi tema esinemiskostüümi juurde kuuluvad küüned on tehtud kivist. "Leia jälle maa ja loodusega side," ütles lauljatar, millist sõnumit tema lugu endas kannab.

"Kui me väsime ja elust on kopp ees, siis mida me teeme?" küsis ta retooriliselt. "Me läheme metsa, loodusesse. Istume mere ääres."

Loreen on paistnud silma ka poliitilise aktivismiga ja võtnud muu hulgas sõna Ukraina toetuseks, aga ka heategevus on talle südamelähedane. "Mulle meeldib, kui inimesed õpivad ennast ise aitama. Selle asemel, et teised lihtsalt tulevad ja pakuvad abi."

"Kui kuskil on tasakaal paigast ära, näete mind seal," kommeteeris Loreen enda aktivismi. "Peaasi, et see on konstruktiivne," viitas ta kriitikale.

Loreen sõnas, et oma looga soovib ta Eurovisioonil ka inimestele meenutada armastuse ja rõõmu tunnet. "Ma tahan, et teie tunneksite, et tahate midagi luua."