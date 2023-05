2 Quick Start tähistab 30. sünnipäeva tegutsemisaja suurima kontserdiga

Täispikal kontserdil tulevad esitusele legendaarsed hitid läbi kolme aastakümne ning oodata on üllatusi nii külalisartistide kui ka tehniliste lahenduste näol.

1990. aastate alguses loodud 2 Quick Start on üks edukamaid Eesti muusikakollektiive. Nad on aastate jooksul avaldanud kümneid popmuusika ajalukku kirjutatud hitte, andnud lugematu arvu kontserte ja on endiselt tippvormis.

2 Quick Starti solist Pearu Paulus on suursündmuse eel ootusärev: "Ootame aasta lõpus toimuvat juubelikontserti suure põnevusega ning teeme juba täna aktiivselt ettevalmistusi. Unibet Arenal aset leidev kontsert saab olema meie jaoks väga eriline ja tähendusrikas. Tahame öelda aitäh ning teha suure kummarduse meie muusika fännidele ja inimestele, kes on meiega koos olnud kõik need aastad."