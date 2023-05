Täna selguvad esimesed Eurovisiooni lauluvõistluse finalistid

Esimese poolfinaali esinemisjärjekord:

1. Norra, Alessandra "Queen of Kings"

2. Malta, The Busker "Dance (Our Own Party)"

3. Serbia, Luke Black "Samo Mi Se Spava"

4. Läti, Sudden Lights "Aijā"

5. Portugal, Mimicat "Ai Coraçao"

6. Iirimaa, Wild Youth "We Are One"

7. Horvaatia, Let 3 "Mama ŠČ!"

8. Šveits, Remo Forrer "Watergun"

9. Iisrael, Noa Kirel "Unicorn"

10. Moldova, Pasha Parfeni "Soarele si Luna"

11. Rootsi, Loreen "Tattoo"

12. Aserbaidžaan, TuralTuranX "Tell Me More"

13. Tšehhi, Vesna "My Sister's Crown"

14. Holland, Mia Nicolai & Dion Cooper "Burning Daylight"

15. Soome, Käärijä "Cha Cha Cha"

Lauluvõistluse poolfinaali otseülekanne algab kell 22 nii ERR-i portaalis ja Eurovisiooni erilehel kui ka telekanalites ETV ja ETV+. Veebikanalis Jupiter on saadet võimalik jälgida eesti viipekeelse tõlkega.

Tänavu otsustab poolfinaalidest edasipääsejad rahvahääletus, Eesti televaatajad saavad hääletada teises poolfinaalis.

Teine poolfinaal toimub 11. mail ning finaal laupäeval 13. mail.