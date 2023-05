Andres Oja: Amy Winehouse oli nagu sahmakas värsket õhku sumbunud ruumis

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" muljetasid isa ja poeg Andres ja Paul Oja muusikapaladest, mis on neid eluteel saatnud. Saates märkis Andres, et kui Amy Winehouse muusikamaastikule tuli, oli ta nagu sahmakas värsket õhku sumbunud ruumis.

Muusika- ja raadiomees Andres Oja sõnas, et kuigi ainult nelja lugu oli raske valida, sai ta nimekirja siiski üsna ruttu kokku. "Kaks valisin uuemast ajast ja kaks vanemast ajast, kuigi need uuemast ajast on sellised vana stiili lood mingil määral," pajatas ta.

Andrese samuti muusikust poeg Paul sõnas, et ainult nelja looga piirdumine osutus parajaks proovikiviks. "Top 40 oleks okei," sõnas ta. "Kindlasti ei ole need lood mingid kõige lemmikumad lood maailmas, aga mul on mingi oma seos nende lugudega, miks ma just need lood valisin."

Oma esimeseks looks valis Andres The Beatlesi loo "With a Little Help From a Friend". Andres märkis, et inimesed, kes teada teavad, ilmselt ei üllatu, et ansambel The Beatles tema nimekirjas esindatud on. "With a Little Help From a Friend" pärineb esimeselt plaadilt, mida Andres oma elus kuulas.

"Ma ei mäleta, mis olid esimesed biitlite lood, mida ma kusagilt raadiost kuulasin, aga plaadina ma kuulasin päris kindlasti esimesena biitlite 1967. aasta plaati "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Kusjuures seda plaati on korduvalt ja korduvalt valitud maailma kõigi aegade parimaks plaadiks. Väga hea plaat sattus mulle ette," märkis ta.

"With a Little Help From a Friend" meeldib Andresele seetõttu, et seal laulab Ringo Starr. "Ringo Starr on minu üks suuri lemmikuid. Paul McCartney on minu väga suur lemmik sealt, aga Ringo on ka. See lugu on spetsiaalselt Ringo Starrile kirjutatud – selline lihtne ja seal on ainult paar nooti. Ma olen seda ise ka vahetevahel oma sünnipäevadel laulnud."

Pauli esimeseks valikuks osutus J.M.K.E "Nad ei tea mu nime". Paul selgitas, et J.M.K.E album "Külmale maale" oli tema jaoks muusikaliselt väga oluline maamärk.

"Ükskõik, mis asi on minu jaoks pärast seda olnud, kui ma kuulen punki, on see minu jaoks lahe. J.M.K.E oli minu jaoks esimene asi, mis avas mingi uue maailma. Pärast seda hakkasin hästi palju metal'it kuulama. Metal'i puhul ka meeldis ka selline pungilikum metal, kus oli kuulda pungi mõjusid."

Isa Andres poja valiku üle üllatunud ei olnud. "Minu vanast pintsakust sai Paulile pungipintsak tehtud, anarhia A-tähed ringiga peale joonistatud ja haaknõelad külge pandud," meenutas ta.

Teise loona jõudis Andrese nimekirja Virmaliste ja Jaak Joala "Naer". "See on minu meelest üks Jaak Joala paremaid vokaalseid saavutusi," sõnas ta ning lisas, et Jaak Joala tähendab tema jaoks väga palju.

"Ma mäletan, kui ma teda esimest korda televiisorist nägin, ma ei teadud, kes ta selline on, aga ma teadsin, et mulle tohutult meeldib see noormees, kes seal laulab," meenutas ta.

"Jaak Joala oli läbi aegade Eesti kõige musikaalsem laulja. Ma küll ei näe praegu kedagi sarnast ja teist sellist tulemas," sõnas Andres.

Pauli teiseks valikuks osutus Gang Starr looga "Jazz Thing". Paul sõnas, et Gang Starri avastas ta tänu oma isale, kes tõi Ameerikas toimunud uue muusika seminarilt koju hunniku uusi kassette. "Nende hulgas oligi see sama Gang Starr. Ma teadsin küll juba räpist, aga see oli midagi täiesti uut ja hoopis teise nurga alt."

Kolmandaks looks, millega kuulajaid rõõmustada, valis Andres Amy Winehouse'i "Rehabi", mis pärineb albumilt "Back to Black". Andres märkis, et tema meelest ei ole sellel albumilt mitte ühtegi halba lugu. "Amy Winehouse, kui ta tuli, oli nagu sahmakas värsket õhku sellisesse üsna sumbunud ruumi," märkis ta.

"Amy Winehouse oligi see, kes põhjustas selle siiamaani kestva buumi, kus tütarlapsed teevad ise muusikat, kirjutavad ise sõnu ja ise laulavad neid laule. Ma arvan, et tema algatas selle uuesti," rääkis ta. "Vahepeal olid ikka sellised suhteliselt kuivad ja isikupäratud lauljad."

Andres lisas, et kuigi ta viimastel aastakümnetel eriti plaate ise ostnud pole, ostis ta "Back to Black" plaadi omale kohe, kui "Rehabi" kuulis. "See on üks selliseid asju 21. sajandist, mis on mulle väga-väga on meeldinud. Ja seda, mis mulle on 21. sajandist meeldinud, on väga vähe."

Pauli kolmandaks valikuks osutus Röövel Ööbik looga "Sunstruck" (Milk 'n Mmm...Honey). Paul kirjeldas, et Röövel Ööbikus saavad kokku nii punk, indie kui ka elektrooniline muusika. "Sel ajal, kui see plaat ilmus, tekkis minu ellu elektrooniline tantsumuusika ja natukene varem selline indie-muusika."

Andrese viimaseks valituks sai Robert Planti ja Alison Kraussi lugu "Can't Let Go". Muusikamees sõnas, et Planti ja Kraussi on ta viimastel aastatel väga palju kuulanud. "See tõi mind arusaamisele, et enam pole tähtis, mis muusikat tehakse, vaid, kuidas seda teha, sest kõik on enam-vähem ära tehtud," lausus ta.

Saatele tõmbas joone alla Pauli valitud Donna Summer looga "I Feel Love". "Kui sa oled laps 1980ndatel, siis süntesaatorid saadavad sind paratamatult läbi elu ja mõjutavad sind," märkis ta. "Mulle on see kuidagi külge jäänud. See sound on kuidagi südamelähedane, olgugi, et need lood ei olnud mingid väga head ja selles žanris oli ka väga palju halba."

"Suur plaat ja väike plaat" on Raadio 2 eetris pühapäeviti kell 14.