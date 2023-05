Daniel Levi avaldas muusikavideo loole "Down For Anything"

Daniel Levi avaldas reedel uue singli "Down For Anything" koostöös rahvusvahelise plaadifirmaga NCS. Teisipäeval ilmus loole ka muusikavideo.

Ilmunud muusikavideo toob kuulajani pikendatud versiooni uuest loost. Muusikavideo tõi ellu agentuur A Cube ja muusikavideo koreograaf oli Markus Monak.

"Kuigi see laul tekitab illusiooni, et oskan tantsida nagu Timberlake, siis õnneks video jaoks tulid meile appi kaks suurepärast tantsijat, kes viisid koreograafia uuele tasemele," rääkis Levi.

"Tahtsime tekitada kontrasti selle vahele, milline on inimene, kes on "down for anything" versus inimene, kes ei võta riske ja tahab massi sisse sulanduda. Olen lõpptulemusega megarahul."

"Down For Anything" on pop-R&B lugu, mis kirjeldab, kuidas õigete inimestega saame sukelduda seiklustesse ja väljakutsetesse ning kuidas elu seeläbi värvikamaks muutub, kirjeldas Levi.

"Down For Anything" on tema sõnul õige prelüüd pikemaks looks ning lisas, et sel aastal on tulemas palju uut muusikat, mis seda lugu edasi jutustavad.

Daniel Levi astub üles ka Tallinn Music Weeki raames neljapäeval, 11. mail Fotografiskas, kus esitleb live's ka värsket lugu.