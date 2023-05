Ukraina eurolaulja: meie peredel on turvaline, aga tuhanded on ohus

"Kogu Liverpooli kesklinna kvartal on selleks puhuks täiesti kinni pandud," tutvustas Reikop pidulikku sinise vaiba üritust.

Killandi püüdis teiste seas kinni ka Läti tänavuse Eurovisiooni esindaja, ansambli Sudden Lightsi, kes astuvad lauluvõistlusel üles looga "Aijā". "See on unelaul. Seda sõna kasutatakse läti rahvalauludes," sõnas ansambel. "Tahame teha olemise paremaks oma lähedastel ja kogu Euroopal. Oleme elanud läbi pööraseid aegu."

Horvaatia kollektiiv Let3 tutvustas, et nende loo sõnum viitab sellele, et sõjas pole võitjaid – sõjas on kõik ohvrid. "Seega lõpetage see kuradi sõda, kus ja millal see ka ei toimuks!"

Iisreali staar Noa Kirel on oma muusikaalaste tegemistega jõudnud juba isegi Washington Posti ja Billboardi väljaannetesse. "Minu laul räägib ükssarvikust. Selle sõnum on, et igaüks meist on ainulaadne. Just erinevused teevad meid omapäraseks ja ilusaks."

"See on ikka väga uhke värk," kommenteeris Alika, et ta ei oodanud nii suursugust vastuvõttu. Alika sõnas, et talt küsitakse iga kord natuke erinevaid küsimusi, millele ta ka ise natuke erinevaid vastuseid annab. "See sõltub ka energiast, mis tuleb intervjueerija seest."

"Siiani on kõik väga hästi näinud. Ta naudib seda ja mul on siiralt hea meel, et inimene saab teha seda, mis talle kõige rohkem meeldib," kommenteeris Eesti delegatsiooni juht Tomi Rahula.

"Esinemistel läheb tavaliselt päris palavaks. Siis on lihtsam särk maha võtta, et oleks rohkem hapnikku," rääkis Soome esindaja ja suurfavoriit Käärijä oma esinemisriietust. Käärijät saadab laval eestlannast tantsija Katri Mäkinen.

"Suubritannia on võõrustajana suurepärane. Me teame, et see on turvalisuse pärast. Me tahame öelda suured tänusõnad imelise töö eest koos Ukrainaga," sõnas Ukrainat esindav duo Tvorchi. "Jah, meie peredel on turvaline, aga tuhanded pere on ohus. Miljonid inimesed on ohus. Lapsed on ohus. Sellepärast me siin olemegi,"

"Meie kostüümidel on nende laste nimed, kes sündisid selle sõja perioodil," lisasid Ukraina esindajad lõpetuseks.