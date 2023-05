Eurovisiooni hääletussüsteem on tänavu muutunud

67. Eurovisiooni lauluvõistluse hääletussüsteem on tänavu veidi muutunud, andes publikuhäälele suurema osakaalu.

Esimeses poolfinaalis saavad oma lemmiklugudele hääle anda 15 võistlevat riiki ning lisaks kolm riiki n-ö suurest grupist, kellele on finaalikoht juba kindlustatud. Need on Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia.

Teises poolfinaalis on võimalik hääletada seal osalevatel 16 riigil ning lisaks Hispaanial, Ukrainal ja Suurbritannial.

Kõigi osalevate riikide elanikel on võistlusriikides viibides võimalik hääletada Eurovisiooni äpi, telefoni või SMS-i vahendusel. Vajalikud numbrid kuvatakse võistluse ajal ekraanile. Kes viibib mitteosalevas riigis, saab oma eelistuse määrata spetsiaalsel veebiplatvormil.

Hääletus avatakse umbes 15 minutiks pärast viimase laulu kõlamist.

Iga osaleva riigi punktid jagatakse esikümne alusel, saades vastavalt punkte 1-8, 10 ja 12. Kogu ülejäänud maailmast saadud punktid jagatakse samamoodi ning need saavad võrdse kaalu ühe n-ö lisariigina.

Kümme enim punkte saanud riiki pääsevad poolfinaalist edasi finaali. 26 finalisti poolt saavad finaalis hääli anda kõik võistlusel osalenud 37 riiki. Hääletustingimused on samad ning hääletamine kestab ca 40 minutit. Publiku hääled jaotuvad taas samamoodi, kuid finaalis lisanduvad neile ka žürii hääled, mis jagatakse samadel alustel: 1-8, 10 ja 12 punkti. Iga riik on välja pannud viieliikmelise žürii, kes hindab lugusid 12. mail toimuva proovi järgi.

Pärast žüriipunkte tehakse teatavaks lõpptulemus, kuhu on liidetud nii osalevate riikide kui ka ülejäänud maailma publikuhääled.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 9. ja 11. mail, finaal 13. mail.