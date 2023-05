Selgusid MTV filmi- ja teleauhindade võitjad

Möödunud pühapäeval jagati Californias MTV filmi- ja teleauhindadu, kus parimaks filmiks nimetati "Scream VI" ja parimaks teleseriaaliks "The Last of Us".

Sel aastal toimus MTV filmi- ja teleauhindade jagamine tagasihoidlikumalt kui tavaliselt, kuna Ameerika Kirjanike Gild alustas 2. mail streiki, mis kestab praeguseni ning paljud suurüritusel osalema pidanud staaridest, k.a. õhtujuht Drew Barrymore, tühistasid solidaarsusest oma osavõtu.

See sundis tseremooniat kasutama teistsugust vormingut ehk otseülekanne tühistati ning telesaade salvestati ette.

Parim film

"Avatar: The Way of Water"

"Black Panther: Wakanda Forever"

"Elvis"

"Nope"

"Scream VI"

"Smile"

"Top Gun: Maverick"

Parim teleseriaal

"Stranger Things"

"The Last of Us"

"The White Lotus"

"Wednesday"

"Wolf Pack"

"Yellowjackets"

"Yellowstone"

Parim osatäitmine filmis

Austin Butler, "Elvis"

Florence Pugh, "Don't Worry Darling"

Keke Palmer. "Nope"

Michael B. Jordan, "Creed III"

Tom Cruise, "Top Gun: Maverick"

Parim osatäitmine seriaalis

Aubrey Plaza, "The White Lotus"

Christina Ricci, "Yellowjackets"

Jenna Ortega, "Wednesday"

Riley Keough, "Daisy Jones & The Six"

Sadie Sink, "Stranger Things"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Parim kangelane

Diego Luna, "Andor"

Jenna Ortega, "Wednesday"

Paul Rudd, "Ant-Man & The Wasp: Quantumania"

Pedro Pascal, "The Last Of Us"

Tom Cruise, "Top Gun: Maverick"

Parim pahalane

Elizabeth Olsen, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Harry Styles, "Don't Worry Darling"

Jamie Campbell Bower, "Stranger Things"

M3GAN (portrayed by Jenna Davis and Amie Donald), "M3GAN"

The Bear, "Cocaine Bear"

Parim suudlus

Anna Torv & Philip Prajoux, "The Last Of Us"

Harry Styles & David Dawson, "My Policeman"

Madison Bailey & Rudy Pankow, "Outer Banks"

Riley Keough & Sam Claflin, "Daisy Jones & The Six"

Selena Gomez & Cara Delevingne, "Only Murders in the Building"

Parim komöödiaroll

Adam Sandler, "Murder Mystery 2"

Dylan O'Brien, "Not Okay"

Jennifer Coolidge, "Shotgun Wedding"

Keke Palmer, "Nope"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Parim läbimurderoll

Bad Bunny, "Bullet Train"

Bella Ramsey, "The Last Of Us"

Emma D'Arcy, "House of the Dragon"

Joseph Quinn, "Stranger Things"

Rachel Sennott, "Bodies Bodies Bodies"

Parim võitlus

Ladybug vs. The Wolf, "Bullet Train"

Gale Weathers vs. Ghostface, "Scream VI"

Vecna vs. Eleven, "Stranger Things"

John Wick vs. Everyone, "John Wick: Chapter 4"

Escape from Narkina 5, "Andor"

