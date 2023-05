Galerii: Eurovisiooni türkiisvaibal särasid julgetes kostüümides artistid

Eestit esindav Alika sõnas Timur Miroshnychenkole ja Sam Quekile antud intervjuus, et ta on väga elevil. "Siin on väga lõbus," rõõmustas ta. "Nagu me kõik, olen ka mina tulemuste pärast natukene närvis, aga kõik läheb hästi. Kõige olulisem on nautida."

Kõiki tänavusi võistluslugusid saab kuulata SIIN.

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 9. mail ning Alika astub võistlustulle 11. mail, mil leiab aset teine poolfinaal. Eurovisiooni suur finaal toimub 13. mail.