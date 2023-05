Loovjuht: julgeid reklaame tehes pannakse sind pärast internetis põlema

Sel reedel jagatakse 25. korda turundus- ja reklaamiauhindu ehk Kuldmune. Saates "Hommik Anuga" käisid Eesti reklaamimaastikust ja Kuldmunadest rääkimas loovjuhid Leslie Laasner ja Joel Volkov, kes tõdesid, et praeguseks on reklaamid muutunud väga poliitkorrektseks.

Volkov nentis, et Kuldmuna pälvimine omab eri vanuses erinevat tähtsust. "Kui sa oled noor ja värske ning pead ennast tõestama, siis tõenäoliselt on Kuldmuna väga oluline asi," sõnas ta.

"Kunagi kui ise ka alustasin, oli Kuldmuna saamine hästi exciting, et võiks ja tahaks. Ja siis said kuidagi hoo sisse ning neid hakkas nii palju tulema, et kui aastas iga kord viit kuni kümmet ei saanud, tuli juba imelik tunne," märkis Laasner ning lisas, et tänaseks on konkursile tööde esitamine pigem hea tagasivaade möödunud aastale, et ise hinnata, mis hea oli.

Juba 1990. aastatel reklaamimaailma sisenenud Laasner ja Volkov tõdesid, tänaseks päevaks on reklaamid väga poliitkorrektseks muutunud. "Millest on tiba kahju, päris hullu ei saa nagu panna," nentis Laasner ning lisas, et tema meelest ei ole õige, et reklaamid peaksid olema rahulikud ja vaiksed ning ühiskonna murekohti ravima. "Praegu hakkab hästi palju seda tulema."

Laasneri sõnul on reklaam olnud aastakümneid humoorikas vahepaus inimeste igapäevaelus. "See on kuidagi lahe väike vahepala, läbitöötatud 30 sekundit. Aga need võimalused ahenevad ja seda ei ole võimalik väga palju teha. Inimesed tahavad näha veidraid asju, aga neid on õudselt keeruline pakkuda, sest sind pannakse internetis erinevatel põhjustel põlema," märkis ta.