Sten-Olle Moldau: minusugune uisa-päisa peaga inimene ei saa mujal kui Raplas hakkama

"Mulle tundub, et Raplas ei ole sul sundi olla midagi muud kui see, mis on seal kontekstis lahe," tõdes Sten-Olle Moldau ja lisas, et Rapla on ka piisavalt väike, et sa ei eksi sinna ära ja iga inimene on oluline. "Samas on ta piisavalt suur, et sul on võimalik kokku puutuda erinevate asjadega, sest logistika on nii lihtne, aga ta on ka piisavalt suur, et sul on kõik võimalused ikkagi olemas."

"Minusugune uisa-päisa peaga inimene ei saa mujal kui Raplas hakkama," nentis ta ja lisas, et vahepeal ta proovis kaheksa aastat ka mujal elada, enamuse ajast Tallinnas ning ühe aasta ka Londonis. "Ma proovisin, aga sellest ajast on kõige eredamalt meeles see, et ma olin kogu aeg segaduses, ma ei saanud aru, kus ma peaks olema, mis ma peaks olema, kogu aeg jäin hiljaks igale poole."

Moldau kinnitas, et talle meeldib Raplas juures väga ka see, kuidas sa pead ise vaeva nägema, et sul ei oleks igav. "Sündmused ja asjad ei tule ise sinuni, ma tahan näiteks jazz'i kuulata, seega ma korraldan korra kuus jazz-klubi, ma tahan teatrit vaadata ja teha, seega me tegime teatriringi," mainis ta ja tõi välja, et inimeste kontsertidele kohale meelitamine võtab aega. "Aga nüüd ma olen nad sinna saanud."

Raplas ei ole Moldau sõnul küll väga palju vaadata, kuid samas ta armastab seda väga. "Ma käin tihti Viljandis ja see koht on nii kaunis, et ega ma ei viitsi kedagi kohata seal, sõbrad on, aga Lossimägede tuur, ülihea, päev on juba korras, Raplas on meil kaks torni ühel kirikul ja ma olen enamvähem kõik vaatamisväärsused üles lugenud," tõdes ta ja lisas, et kui sa Raplasse lähed, siis peab mingi muu põhjus olema. "Tulge külla, see on kõige soovituslikum, aga kui te ei taha külla tulla, siis ma teen teile tuuri, mis tuleb aga ise põnevaks rääkida."

Saates esitas Sten-Olle Moldau koos bändiga loo "Horisontaalselt":