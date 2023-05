Andres Kõpper: mulle on igal aastal mõni Eurovisiooni võistluslugu meeldinud

Saates "Hommik Anuga" oli sel nädalal külas muusik Andres Kõpper, kes kinnitas, et kui tema tänavu ilmunud album "Move Your Feet" on kerge ja tantsuline, siis tõenäoliselt võtab ta järgmisel plaadil juba täiesti uue suuna.

"Ükskord oli mul klubis DJ-sett ja backstage'is oli sõbra sõber, kes ütles mulle, et tea, mulle su muusika ei meeldigi nii väga, aga su huumor on väga lahe, ning ma võtsin seda väga positiivselt," sõnas Kõpper ja lisas, et muusikamaitse ongi väga subjektiivne. "Sul ei ole õiget ja vale, kui kellelegi ei meeldi mu muusika, siis ma ei võta üldse südamesse, mulle endale ka suur osa muusikast ei meeldi, see võib olla kvaliteetne, aga see ei meeldi."

"Huumoris on ka erinevad maitsed, aga see on natukene universaalsem," nentis ta ja kinnitas, et oma klippidele ta veel rahvusvahelist tähelepanu pole saanud. "Vahepeal läks Jenna Ortega klipil (video, kus Kõpper kehastub saatejuht Jimmy Kimmeliks, toim.) küll nii hästi, ja ma mõtlesin, et oleks lahe küll, kui Jimmy Kimmeli tiim seda märkaks või repost'iks, võib-olla ma peangi uuesti sotsiaalmeediasse panema, äkki jõuab, ja loodetavasti tule siis mingit kohtukutset."

Hetkel pole Kõpper, kes lõi kaasa ka tänavu Eesti Laulu finaalis neljandaks jäänud Meeliku ridades, end veel Eurovisiooniga kurssi viinud. "Ma olen kuulnud, et Loreeni lugu peaks olema hüper-super ja ära võitma, aga ma pole seda ka veel kuulnud," sõnas ta ja lisas, et kui tal on vaba õhtu, siis vaatab ta kindlasti ka Eurovisiooni poolfinaale. "Saaks sõprade või perega kokku, vaatab, kuidas läheb, aga vaatan kindlasti."

"Igal aastal on midagi olnud Eurovisioonil, mõni aasta tagasi oli üks Hollandi lugu, ülihea lugu, tegin sellest tol hetkel klaveri peal kaveri," meenutas ta ja lisas, et oma muusikas liigutab ta pidevalt seinast-seina. "Kui eelmise plaadi "No Man Is an Island" puhul oli tunne, et tahaks teha midagi sellist, millel on sisu ka, siis nüüd tahtsin teha nii võimalikult pinnapealset muusikat, kui võimalik," mainis Kõpper, rõhutades, et tõenäoliselt võtab ta järgmisel plaadil juba uue suuna.

Saates esitas Andres Kõpper koos bändiga ka loo "Pamela T-Shirt":