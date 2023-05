Galerii: Sämi plaadiesitluskonstert D3-s

Säm on 22-aastane räppar Tallinnast, kes on muusikat kirjutanud viimased viis aastat. Möödunud aasta novembris ilmus tema debüütalbum "Emps vaata kuis lendan ma", tema kõige tuntumad lood on "Mõista-mõista" ning "Punane papp".

Kokku on sämi loomingul erinevates keskkondades üle 10 miljoni kuulamise.

Säm kirjutas 2022. aastal loo nimega "Eesti, kas sa kuuled?" Eesti Vabariigi 104. aastapäeva kontsertetenduseks ning tunnusloo Jaak Kilmi mängufilmile nimega "Tagurpidi torn".

Säm sai 2022. aasta Eesti Muusikaauhindadel oma esimese nominatsiooni "Aasta hip hop / rap artisti" kategoorias, kus olid veel nomineeritud ka Nublu ja Reket.

Kuula albumit "Emps vaata kuis lendan ma":