Silky Steps avaldas uue singli "Fly, Goodbye"

"Tahtsime luua oodi soul-funk hiilgeaegadele ja vaatasime, kuidas meie sulest 70-80ndate diskolik soul kõlada võiks," selgitas bändi produtsent Ivo Leesar. Loo valmimisse kaasati ka Robert Linna, kes laulab refräänis. Tiibklaveri mängis sisse Rahel Talts ja saksofoni mängib Carl Tuulik.

Kui hiljuti ilmunud debüütsingel "Treasure" kirjeldab suhte algust, siis uhiuue pala "Fly Goodbye" temaatika räägib teisest etapist. "See lugu on albumi grande finale, seda nii helipildilt kui sõnumilt, mille mõtestamiseks on tarvis kuulata tervet albumit, mis ilmub 2. juunil," sõnas lüürika autor Lisann Aljaste.