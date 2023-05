Tudengibänd 2023 on Onkel Jonkel

Onkel Jonkeli liige Andres Rass sõnas, et see on nii sürreaalne tunne. "Saal oli paksult rahvast täis, kõik elasid kaasa ja täitsid ruumi nakatava positiivse energiaga. Panime laval mõnuga hullu ja žürii tegi üllatavalt toreda otsuse."

Žürii valis Tudengibänd 2023 võitja välja viie finalisti seast, kes olid varasemalt läbinud ka võistluse eelvooru. Koosseisude esituste juures hinnati nii vokaalseid võimeid ja instrumentide valdamist kui ka osalejate omaloomingu originaalsust ning tudenglikkust. Võitjad valisid välja Marko Veisson, Lenna Kuurmaa, Karl Vilhelm Valter ja Kristjan Madis Kask.

Finalistid pidid esitama ühe palana ka varem ettevalmistatud versiooni Genialistide loost "Leekiv armastus".

Onkel Jonkeli kitarrist Ott-Mait Põldsepp kinnitas, et kõik bändid olid üllatavalt tugevad ja oma nišiga. "Meie jaoks tähendab see võit rohkem kajastust, et jõuda kuulajateni. Lisaks saime kinnitust, et teeme õiget asja."

Tudengibändi peaauhinna pälvinud kõrval jagati välja veel erinevaid preemiaid. Publiku lemmikuks kuulutati koosseis Tenant. Kõige isikupärasema kaverdatud loo eest tunnustati Feachi. Kõige parema vokalisti preemia viis koju Tenanti koosseisu laulja Norbert Tilk. Parim instrumentalist oli Hugo Kähri koosseisust Madame Napoleon.

Tartu tudengipäevi korraldab alates 1989. aastast vabatahtlikest tudengitest koosnev Ülikooli kultuuriklubi üheskoos mitmekümne kaaskorraldajaga.