Briti monarhia huviline: kroonimistseremoonia on ka Euroopa monarhiate hulgas ainulaadne

"See elevus ja meeleolu, mis neid valdab, on loomilikult ülev – 70 aastat ei ole sellist kroonimistseremooniat olnud," tutvustas Nelson. "See kõik on väga põnev, sest saab olema mõnevõrra teistsugune kui kuninganna Elizabeth II kroonimine oli," viitas ta sellele, et tänapäeval on kõik palju kaasaegsem.

Osad inimesed telgivad mitmeid päevi enne suursündmust selle toimumiskoha lähedal. "Seal on üks mees, kes on alati esireas, kõige esimesena kohal," rääkis Pihl ühest kohalikust Briti monarhia fännist, kes erilistel kuninglikel sündmustel alati paltsis on.

"See on põlvkondi ühendav sündmus," ütles Nelson. "See on üks tänapäeva ajaloo üks suurimaid politseioperatsioone," lisas Pihl, rääkides turvameetmetest, mida kuninga kroonimiseks ette võetakse. "Ega detaile meile ei avaldata."

Pihl sõnas ka, et kuigi Charles III ei ole brittide seas kõige populaarsem monarh, siis on tema populaarsus ikkagi aastate vältel tõusnud.

"On öeldud, et Camilla toob kuningas välja tema parimad küljed, ta mõjub talle hästi. Tal on jalad maa peal, tal on hea huumorimeel, tal on raudsed närvid – ühesõnaga, ta on kõige sellega varustatud, millega üks kuninganna peab varustatud olema," iseloomustas Nelson tulevast kuningannat Camillat.

"Kroonimistseremoonia on ka Euroopa monarhiate hulgas väga ainulaadne, sest tegelikult sellist stseremooniat ei praktiseerida enam teistes kuningakodades," lausus Nelson, et britid on suutnud pikka traditsiooni siiani elus hoida.

6. mail kroonitakse Suurbritannia kuningaks Charles III ja kuningannaks tema abikaasa Camilla. ETV, ETV+, ERR-i portaal ja Jupiter vahendavad ajaloolist päeva täies hiilguses. Jupiter ja ERR-i portaal alustavad piduliku päeva otseülekannet kell 9.30, ETV ja ETV+ lülituvad otsepildis kroonimispäevale alates kell 12.