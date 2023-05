Alika eelseisvast Eurovisioonist: resultaat tekitab närvikõdi

Marko Reikop tegi "Ringvaates" Liverpoolist reportaaži M&S Bank Arena juurest, kus tänavu Eurovisioon aset leiab. Samuti intervjueeris ta Alikat, kes sõnas, et oma etteaste pärast ta närvis ei ole, küll aga tekitab talle elevust lõpptulemus ehk see, mitmendaks ta Eurovisioonil jääb.

Alika tegi neljapäeval oma teise lavaproovi Liverpoolis ning kommenteeris, et see läks juba paremini kui esimene proov, sest esimesel korral oli ta häiritud suurest lavast ja selle valgustusest. "Ei saanud esitusele normaalselt kontsentreeruda, pigem vaatasingi ringi, et kõik on nii hiigelsuur."

"Siin ei ole nii palju konkurentsi nagu tavalistel võistlustel – vähemalt ei ole seda näha," tunnistas Alika. Samuti oli ta positiivselt üllatunud, et Eurovisiooniks valmistumise graafik ei olegi Liverpoolis väga stressirikas. "Õhtud on tavaliselt alati vabad ehk aega on ka lihtsalt voodis lamamiseks,"

"Enamus artistidega olen ma juba tuttav ja mõningatega isegi hea sõber, hea kolleeg," ütles Alika. "Kõige lähedasemad on San Marino poisid – nad on hästi lõbusad ja nendega on tore vestelda."

Lauljatar kinnitas, et esinemisärevust tal hetkel peaaegu, et polegi. "Muidugi resultaadi poolest on närv sees," lisas ta. "Aga mina isiklikult annan endast kõik."