Galerii ja video: R2 mini-live tõi lavale Delulu

Soul'i ja R&B trio Delulu liikmed Inga Tislar ja Mairo Marjamaa esitasid "Reedeses draivis" R2 mini-live'i raames kaks lugu, millest üks oli kaver. Trio kolmas liige on Taavi Paomets, keda asendas live-etteastes Marti Tärn.

"Bändina me oleme ... ma ei tahaks öelda, et lapsekingades, lihtsalt vanuse mõttes noored, sest kõigil on nii palju oma projekte alati käsil olnud," kommenteeris Tislar Delulut.

"See oli põnev toimetamine vahelduseks, me pidime maha istuma ja proovi tegema," muigas Tislar, kuidas ansambel live-etteasteks valmistus. Stuudios esitas Delulu esmalt akustilist versiooni singlist "FO MO"

"Te võite tähelepanu pöörata rütmile, võite tähelepanu pöörata sõnadele ja meelestada ennast juba suve lainele," soovitas Tislar.

Pärast loo esitamist tõdesid ansambliliikmed, et tegelikult oli neil lugu juba ammu valmis, aga laiskusest ja ajapuudusest tingituna ei olnud nad seda veel ametlikult avaldanud. "Väga tore on muusikat teha, väga tore on seda kirjutada, aga kui asi peaks minema release'ideni (avaldamiseni), siis see pole nii palju erutanud," muigas Tislar.

Samuti esitas Delulu mini-live's kaveri Yebba loost "Louie Bag".