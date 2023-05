"Gladiaatori" järjefilmis astub üles Pedro Pascal

Pascali "Gladiaatori" järjefilmi rolli ei ole veel avalikustatud, ent teada on, et tema kõrval astuvad üles veel Paul Mescal, kes mängib Luciust, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen ja Denzel Washington. Ridley Scott naaseb järjefilmi lavastama ning uue filmi stsenaariumi kirjutas David Scarpa.

"Gladiaatori" esimene osa esilinastus 2000. aastal, teenides 460 miljonit tulu. Film võitis ka viis Oscarit. "Gladiaator 2" näeb ilmavalgust 2024. aastal ning selle annab välja Universal Studios.

Pascal on seni enim tuntust kogunud oma rollidega sarjades "Troonide mängud" ja "The Last of Us" (HBO).