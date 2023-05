Liis Lemsalu lapsepõlveiidol oli Beyonce: palvetasin, et raadiost tema laule tuleks

Endine jalgpallur Marek tunnistas, et saate jaoks nelja loo välja valimine osutus keeruliseks ülesandeks. "90ndad olid ikka väga vinged ja sealt on ikka nii palju muusikuid ning tõeliseid staare, kes olid tollal popid."

Lauljana tegutsev Liis lähtus valikut tehes lugudest, mis on teda eluteel saatnud ja eriliselt kõlama jäänud. "Mul on veel suuremaid lemmiklaule, aga ma võtsin need lood, sest need on kuidagi eluetappidega rohkem seotud," selgitas ta.

Kuigi võiks arvata, et Lemsalude perekonnas on muusikust tütar see, kes teistele pereliikmetele uut muusikat tutvustab, siis tegelikult on sellesse rolli astunud hoopis isa Marek.

"See on rohkem viimaste aastate teema, vanasti ma sellega ei tegelnud, aga täna on muusika nii kättesaadav," nentis Marek ning selgitas, et enamasti kuuleb ta uut muusikat raadiost. "Siis ma kohe mõtlen, kas on hitt või ei ole ja kas klikib kohe esimest laksust. Need lood, mis ma tavaliselt Liisile saada, on need, mis kohe meeldivad."

Oma esimeseks looks valis Marek Pet Shop Boysi "Always on My Mind", mis ilmus 1987. aastal, mil Marek oli 15-aastane. "Nädalavahetustel sai ikka diskodel käidud ja see lugu oli ikka üüber diskolugu. Kui see lugu mängima läks, läksid kõik tantsima," meenutas ta. "Noorus oli kihvt aeg," nentis mees.

Liisi esimeseks valikuks osutus Beyonce'i ja Jay-Z lugu "Crazy in Love". Laulja meenutas, et album "Dangerously in Love", kust lugu pärineb, oli esimene plaat, mille ta omale ostis.

"Siis ma hakkasin seda plaati lihtsalt ketrama-ketrama-ketrama. Muidu ma ootasin ainult raadio taga, et mingid lood tuleks, ja palvetasin, et palun, raadio, mängi seda Beyonce'i lugu. Aga neid ei tulnud üldse nii tihti ja siis ma sain aru, et lihtsam on endale CD-plaat osta."

Mareku teiseks looks osutus Bon Jovi "In These Arms", mis ilmus aastal 1992. Marek sõnas, et 1992. aasta oli tema elus mitmel põhjusel väga oluline – sel aastal ta abiellus ning sündis pisike Liis.

"Kui keegi küsiks minu käest, mis on mu lugude lugu, siis see on see. Üks asi on see, et Bon Jovi on hea bänd, aga see lugu on mind kõige rohkem mõjutanud," lausus ta.

Liisi nimekirja pääses teisena Womack & Womacki "Teardrops". Selle loo avastas Liis ajal, mil ta oli just kodust välja kolinud. "See kuidagi representeerib seda aega, kui ma lendasin pesast välja ja hakkasin omi asju ja oma teed leidma."

Mareku kolmandaks valikuks osutus Robyn "Dancing on My Own". "Mulle tohutult meeldib tema hääl, see on väga-väga eriline. /--/ Vahet ei ole, mis tal taga on, oma häälega teeb ta laulust laulu," kirjeldas Marek. "Tema on kindlasti minu üks lemmiknaislauljaid peale Liisi."

Kolmandaks looks, millega kuulajaid rõõmustada, valis Liis Michael Jacksoni loo "Blood on the Dance Floor". Liis tõdes, et Michael Jacksoni puhul oli tal väga raske üht lemmikut valida, kuid selleks, et saate tarbeks mingi valik teha, vaatas ta tagasi oma lapsepõlve. "Ma mäletan nii hästi seda muusikavideot," märkis ta.

"Ma ei oska seda seletada, see on lihtsalt produktsiooni mõttes ka niivõrd eriliste sound'idega lugu. /---/ Ma sain juba väiksena aru, et see kõlab täiesti teismoodi. See on eriline teos."

Mareku viimaseks valikuks osutus ansambli Back Eyed Peas lugu "I Gotta Feeling".

"Alguses ma ei olnud mingi Black Eyed Peasi fänn, neil olid teised plaadid ja lood ka tulnud ja mingid on meeldinud. See lugu ka meeldis, aga siis läksin sellest kuidagi mööda. Viimastel aastatel olen aru saanud, missugune lugu see on. Kui täna keegi küsiks, et, Marek, lase üks tantsulugu, siis minu jaoks on see totaalne tantsulugu."

Ka Liis kinnitas, et isa on "I Gotta Feelingu" suur fänn. "Kui me oleme sünnipäevasid või midagi pidanud, siis see läheb alati peale," märkis ta. "See lugu toimib ja on peokäivitaja küll."

Saatele tõmbas sel korral joone alla Liisi valitud Maggie Rogersi "Say It". Laulja meenutas, et nägi Rogersit esimest korda esinemas siis, kui ta külastas Ameerikat. "Ma väga-väga hindan tema produktsioonitunnetust. Väga paljusid oma lugusid on ta ise produtseerinud."

"Kogu see kompott kokku on minu jaoks nii lummav ja mesine. Seal on kõike," kirjeldas Liis laulu "Say It".





"Suur plaat ja väike plaat" on Raadio 2 eetris pühapäeviti kell 14.