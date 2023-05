Lavameistrina töötav Steffi Viita: mingeid allahindluseid mulle ei tehta

Sel nädalal läks kultuurisaade "OP" Eesti Noorsooteatrisse, kus töötab lavameistrina Steffi Viita. Owe Petersellile antud intervjuus märkis Viita, et kuigi ta on naine, ei tehta talle seetõttu tööl mingit allahindlust.

Noorsooteatrisse läks Viita tööle ülikooli kõrvalt, kuid esialgu töötas ta teatrimaja kohvikus. "Aga siis ma nägin kõrvalt, mida kutid siin omavahel teevad ja minu meelest oli see nii lahe," meenutas ta, kust tuli soov lavameistriks hakata.

Kuigi enamasti töötavad lavameistrina mehed, pole Viitat tema sõnul õnneks teistest erinevalt koheldud. Ta sõnas, et just see, et ta kohe esimesel päeval meeskolleegidega võrdselt tööle pandi, meeldiski talle.

"Mingisugust hoidmist ei ole," märkis ta. "Ülemus muidugi juba vestlusel kartis, et kas mulle peab hakkama allahindluseid tegema."

Steffi Viita Autor/allikas: Gea Kumpel / ERR

Noorsooteatri pealavameister Janek Saareli selgitas, et lavameistri töös on kõige olulisemad omadused tehniline taip ja oskus kiiresti reageerida. "Kui etendusel midagi juhtub, pead välkpüstolist midagi ette võtma," täpsustas ta.

Saareli tunnistas, et esialgu ta kahtles, kas Viita ikka saab töö füüsilise poolega hakkama. "Aga ta tuli sellega väga hästi toime," tunnustas ta. "Meil oli ka väike proovipäev – me lappasime poodiumitest publikutõusu ja see andis kindluse, et ma võin ta vabalt tööle võtta."

Oma tööga on Viita väga rahul. "Mõtle, sulle makstakse selle eest, et sa teed trenni ja sul on imevahvad kolleegid, kellelt sul on iga päev midagi õppida. Milles probleem?"