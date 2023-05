London valmistub kroonimiseks: inimesed magavad parima vaatekoha nimel tänaval

Laupäeval kroonitakse Londonis kuningas Charles III ning inimesed on seetõttu tänavatel laagris juba nädala algusest, et kindlustada endale parim võimalik vaatekoht.

Kohal ollakse magamiskottide ja rannavarjudega, mille all saab pikutada. BBC tegi juttu vanaprouadega, kes on tänava ääres kohal alates teisipäevast. Nemad on sarnasel viisil Buckinghami palee läheduses ööbinud ka 1981. aastal, mil toonane prints Charles abiellus Diana Spenceriga ning 1986. aastal, kui prints Andrew abiellus Sarah Fergusoniga.

Charles kroonitakse kuningaks ja tema abikaasa Camilla kuningannaks 6. mail 2300 külalise ees. Teiste seas sõidavad Londonisse kroonimistseremooniale ka Eesti president Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega.

Ka ERR-i kanalid suunavad laupäeval pilgud Londonisse. Jupiter ja ERR-i portaal alustavad piduliku päeva otseülekannet kell 9.30, ETV ja ETV+ lülituvad otsepildis kroonimispäevale alates kell 12.