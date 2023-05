Jüri Vlassov esitles Pärnus elulooraamatut

Kui kirjastus Pegasus Vlassovist raamatut soovis välja anda, tuli kõigepealt leida inimene, kes selle valmis kirjutaks. Et selleks sai Gerda Kordemets, on kirjastusel väga hea meel, sest raamatust on näha, et autor on saanud portreteeritavaga väga hea kontakti.

Vlassov kinnitas, et rääkis nii oma Kuldse Trio eelsest kui ka hilisemast elust täiesti ausalt, midagi ilustamata ega liialdamata. Kordemetsa jutu järgi tuli temal mõne koha peal tsensoriks hakata ja päris kõik räägitu raamatusse ei mahtunud. Vlassov tuli neljapäeval esitlusele, aga raamatut polnud ta veel lugenud.

"Ma ootan vastukajasid ja sealt võib tulla päris valusaid, ma kardan. Sest ma võib-olla mitte ei solva kedagi, aga ütlen mitte kõige paremini kellegi kohta," rääkis Vlassov.

Endla kohvik kippus kõigile esitlusele tulnutele kitsaks jääma. Juba teatrirahvast oli seal omajagu, sest kes siis äsjast kolleegi taas näha ei tahaks. Raamatusse asjaosaliste autogrammi oli samuti tore saada.