Ed Sheeran avaldas albumi "-"

Sheeran sõnas, et värskelt ilmunud album on kui luuk tema hinge. Esimest korda ei püüdnud ta luua albumit, mis inimestele meeldiks, avaldades ausa peegelduse sellest, kuhu ta oma täiskasvanuea, mõtete ja eluga jõudnud on.

"2022. aasta alguses muutsid mitmed isiklikud läbielamised mu elu, vaimset seisundit ja seda, kuidas muusikasse ja kunsti suhtusin. Lugude kirjutamine on mu teraapia. See aitab mul oma emotsioonid lahti mõtestada," lausus muusik.

"Vaid kuu aja jooksul sai mu rase naine teada, et tal on kasvaja, mida ei saa enne sünnitust kuidagi ravida, ja mu parim sõber Jamal lahkus ootamatult meie seast. Kõige selle keskel leidsin end seismas kohtusaalis, kaitsmas oma au laulukirjutajana," meenutas Sheeran.

Albumit aitas kirjutada ja produtseerida Aaron Dessner. Taylor Swifti poolt kokku viidud duo alustas albumi kirjutamist möödunud aasta veebruaris ning kuu aega kestnud stuudiosessiooni jooksul valmis enam kui 30 lugu, millest 14 jõudis ka plaadile.