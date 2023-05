Marju Länik: ma ei taha teha täitemuusikat, mis kolme kuu pärast ära unustatakse

Eelseisev suvi tuleb Länikule töörohke. "Suvi on esinemisi täis, see on ainult tore," sõnas ta.

Laulja selgitas, et lavalaudasid külastab ta erinevate koosseisudega – näiteks on tal laval seltsis tantsutüdrukud. "Meil on nendega tore koostöö. Et oleks endal vaheldust ja kuulajatel-vaatajatel vaheldust."

Hiljuti andis Länik välja uue loo "Olen teel", mille saatis talle laulukirjutaja Renate Saluste. "Ta saatis oma demo mulle meilile ja ütles, et näeb, et mina laulaksin seda. Need sõnad olid tal kuidagi vaimusilmas mulle kirjutatud," rääkis laulja, kuidas uus laul temani jõudis. "Tema loal ma natukene kohandasin seda laulu, tegin mõned kohad endale sobivaks."

"Mul mõnel aastal ei tule lugu ka. Koroona-aastatel ei tulnud seda lugu kuskilt, ei tulnud seda tuju kuskilt," märkis ta.

"Ma ei taha selliseid täitelugusid teha. Kui teen, siis ikka sellise, millel on elu ja hoogu ja kõike sees. Et see jääks, mitte ei ole nii, et kolme kuu pärast keegi ei mäleta."

"Terevisioonis" tulid esitamisele lood "Olen teel" ja "Naerdes ja naeratades".