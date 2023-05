Daniel Levi avaldas koostöös Suurbritannia plaadifirmaga loo "Down For Anything"

Daniel Levi avaldas reedel koostöös plaadifirma NCS-iga singli "Down For Anything".

Plaadifirmaga NCS on Levi ka varem koostööd teinud. Toona anti koos Cartooniga välja laul "On & On".

Muusik sõnas, et "Down For Anything" kirjeldab, kuidas õigete inimestega saame sukelduda seiklustesse ja väljakutsetesse ning kuidas elu seeläbi värvikamaks muutub. Uus lugu on artisti sõnul prelüüd pikemaks looks, andes seeläbi mõista, et sel aastal on tulemas palju uut muusikat, mis seda lugu edasi jutustavad.

Värske singel on kirjutatud koostöös laulukirjutaja Sofia-Liis Liivi ja Hollandi produtsendi Clifford Goiloga.