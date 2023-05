Priit Pihlap: Fixi võeti mind noore poisina, aga mitte õpipoisina

14. mail tähistab oma 65. sünnipäeva muusik Priit Pihlap, kes tunnistas, et asjaolu, et ta noore poisina ansamblisse Fix trumme mängima võeti, oli tema jaoks ülivõrdes kogemus. Noorus ei tähendanud aga seda, et teda sinna õpipoisiks oleks võetud.

"50 aastat laval. 17 olin, kui alustasin," meenutas Pihlap "Ringvaates". "Numbrid klapivad. Mitte kusagile selle eest ei pääse."

Noore poisina Fixi trummi mängima saanud Pihlap tõdes, et see oli õnnelike juhuste kokku sattumine. "Tartu on suhteliselt väike linn, kõik tundsid kõiki ja eks me olime juba 75. aastakse tegijad."

Fixis oleku kohta tunnistas ta, et tagasihoidlikkuse kätte ta ära küll ei surnud. "See ülivõrre oli loomulikult, sest ma olin olnud Fixi andunud fänn aastast 1970, kui ma olin 12-aastane."

Jalgupidi maas hoidis see, et kuigi ta võeti bändi noore poisina, siis mitte õpipoisina. "Et "noor poiss, las ta ja küll ta veel jõuab ja harjutab". Seal tuli kohe panna, ja kui ei olnud rahul, siis seda ka öeldi."

"Ma andsin endast parima, et seda ei oleks öeldud, aga olid situatsioonid, kus ma tundsin muidugi, et tuli lagi ette. Mul puudus ju aastate kogemus."

Pihlap on aastate jooksul kirjutanud tohutul hulgal muusikat. Asjaolu, et tema kirjutatud lood on kohati kuulsamad kui ta ise, teda samas kuidagi ei riiva. "Kaheti võetav on, aga samas on väga armas.

Pihlapi seni kõige värskem avalikkuse ette tulnud lugu oli 2022. aastal Kukerpillide 50. sünnipäevaks kirjutatud lugu "Õnneseen".

Ta tõdes, et armastab veel laval käia ja tüdimust peale ei tule. "Mu kõige suurem nauding laval on olla ikkagi tegelikult selle suure rahva ees. Niivõrd-kuivõrd seda Eestis suureks saab nimetada."

Priit Pihlap tähistab oma sünnipäeva koos Indrek Kaldaga kontsertidega 12. mail Laitse Graniitvillas, 13. mail Tartus ERM-i Hurda saalis ja 18. mail Tallinnas Kumu auditooriumis.